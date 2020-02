Landtag : Winterklausuren: Landespolitiker beraten Parlamentsarbeit

Unmittelbar nach Abschluss der ersten Plenarsitzung im neuen Jahr richten die Fraktionen des Landtags in Schwerin den Blick auf kommende Aufgaben. Bei ihren auswärtigen Winterklausuren, die am Montag begannen, stecken die Abgeordneten traditionell die Ziele für die künftige Parlamentsarbeit ab.

Avatar_prignitzer von dpa

03. Februar 2020, 11:54 Uhr

Zum Auftakt der dreitägigen Klausur der Linksfraktion in Banzkow bei Schwerin, an der auch Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch teilnimmt, stehen soziale und Bildungsthemen im Vordergrund. Die SPD will sich bei ihrem Treffen in Rostock insbesondere mit den Herausforderungen einer immer älter werdenden Bevölkerung befassen. Die AfD-Fraktion, die am frühen Nachmittag ihre Beratungen in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufnimmt, will sich nach eigenen Angaben unter anderem mit der Entwicklung des ländlichen Raums und sozialen Belangen beschäftigen.