Schifffahrt : Wirtschaft: Häfen brauchen weiter Unterstützung des Landes

von dpa

08. November 2018, 05:48 Uhr

Die Häfen Mecklenburg-Vorpommern benötigen nach Ansicht der Hafenwirtschaft im Wettbewerb mit der nationalen und internationalen Konkurrenz weiter die Unterstützung des Landes. Dazu gehörten beispielsweise der Ausbau der Häfen selbst genauso wie die Verbesserung der Hinterlandanbindungen sowie die Vertiefung der Zufahrten zu den Häfen in Rostock und Wismar, sagte der Geschäftsführer des Hafens in Stralsund und Vorsitzender des Landesverbandes Hafenwirtschaft, Sören Jurrat, vor dem 15. Baltischen Verkehrsforum in Rostock. Es sei wichtig, die land- und seeseitigen Lebensadern der Häfen in bestem Zustand zu halten. Andernfalls drohten erhebliche Wettbewerbsnachteile.