Verbände : Wirtschaft will Azubi-Ticket spätestens ab Februar 2021

Die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns dringt auf baldige Einführung eines landesweiten Azubi-Tickets, um Lehrlinge von teilweise hohen Fahrtkosten zur Berufsschule zu entlasten. «Zur Steigerung der Attraktivität auch der ländlichen Räume und der Berufsausbildung ist es dringend erforderlich, dass das Azubi-Ticket kommt. Deshalb sollte das Azubi-Ticket spätestens ab dem 1. Februar 2021 verfügbar sein», forderte der Präsident der IHK Rostock, Klaus-Jürgen Strupp, in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Am Tag zuvor hatten führende Vertreter der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern des Landes mit CDU-Landeschef Michael Sack in Rostock über die Situation in der Berufsausbildung beraten.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Oktober 2020, 12:59 Uhr