Unternehmen : Wismar: Hüttemann-Mitarbeiter fordern Lohnangleichung

Etwa 100 Beschäftigte des Wismarer Holzverarbeiters Mayr-Melnhof Hüttemann haben nach Gewerkschaftsangaben mit einer vierstündigen Arbeitsniederlegung ihre Forderung nach einer deutlich besseren Bezahlung untermauert. «Der Großteil der Arbeiter erreicht nicht einmal den Durchschnittsverdienst von Mecklenburg-Vorpommern», sagte Daniel Friedrich von der IG Metall, die zu dem Ausstand am Mittwoch aufgerufen hatte.

von dpa

16. Januar 2019, 18:31 Uhr

Die Gewerkschaft fordert für die Hüttemann-Beschäftigten in Wismar eine Anhebung der Löhne auf West-Niveau. Das wäre ein Plus von 21 Prozent. Die Arbeitgeberseite habe eine Steigerung von 4 Prozent rückwirkend zum 1. November 2018 und um weitere 2,6 Prozent zum 1. Mai 2020 angeboten. «Die Struktur ist denkbar, aber in der Höhe sind wir noch weit auseinander», sagte Friedrich.

Hüttemann investiere zwar ins Werk, man müsse aber auch in die Menschen investieren, mahnte der Gewerkschafter. Auf die tiefe Einkommenskluft machten die Beschäftigten auf Transparenten aufmerksam. «Die Beschäftigten zeigen deutlich, dass Hüttemann sich in den Verhandlungen bewegen muss», betonte Friedrich.

Das Unternehmen, das seinen Stammsitz in Olsberg in Nordrhein-Westfalen hat, war am Abend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Seit 2018 gehören die Werke in Wismar und Olsberg zur Mayr-Melnhof Holz Gruppe mit Hauptsitz im österreichischen Leoben.