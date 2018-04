Agrar : Wissenschaftlerin: Glyphosat ist Antibiotikum

von dpa

04. April 2018, 13:15 Uhr

Der umstrittene Wirkstoff Glyphosat in Pflanzenschutzmitteln wirkt nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern als Antibiotikum. In vielen Gewässern seien multiresistente Erreger festgestellt worden, sagte die Fachgebietsleiterin für Ökologischen Pflanzenschutz an der Universität Kassel-Witzenhausen, Maria Finckh, am Mittwoch in Dalwitz (Landkreis Rostock). Auch auf Äckern, die mit dem Mist von Vieh gedüngt wurden, das keine Antibiotika erhalten hat, fanden sich Antibiotika-Resistenzen, wie die Forscherin berichtete. Das könne mit Glyphosatrückständen in Futter und Stroh zu tun haben. Finckh kritisierte auf dem Treffen von Vertretern der 13 gentechnikfreien Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, dass vom Bundesamt für Risikoforschung Glyphosat isoliert untersucht worden sei. Die für Organismen schädliche Wirkung entfalte sich aber erst im Zusammenspiel mit anderen Hilfsstoffen in den Pflanzenschutzmitteln.