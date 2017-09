Wirtschaftspolitik : Wissenschafts- und Kulturaustausch mit Russland geplant

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 12:15 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will nach ihrer ersten Russlandreise neben Wirtschaftskontakten auch den Austausch in Wissenschaft und Kultur voranbringen. In St. Petersburg habe sie den Aufbau eines Studenten- und Lehrkräfteaustauschs zwischen Mecklenburg-Vorpommern und der Partnerregion Leningrader Gebiet vereinbart, sagte Schwesig der Deutschen Presse-Agentur nach ihrer Rückkehr am Mittwoch. Auch kulturelle Kontakte seien geknüpft worden. Dazu sei der Leiter der Kunsthalle Rostock, Uwe Neumann, mit in St. Petersburg gewesen.