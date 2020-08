Wetter : Wochenstart mit Hitze und kurzen Gewittern

Auch in der neuen Woche wird es wieder heiß in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beginnt der Montag mit viel Sonnenschein. Ab dem Mittag zieht es sich etwas zu. Am Abend kann es im Bereich der Seenplatte und der Ueckermünder Heide starke Gewitter mit Regen, Hagel und Sturmböen geben. Überall bleibt es aber warm, bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad an der Küste und bis zu 33 Grad im Rest des Landes.

Avatar_prignitzer von dpa

10. August 2020, 05:58 Uhr