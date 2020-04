Tiere : Wölfin im Landkreis Rostock erschossen

Ein weiblicher Wolf ist in Schwaan im Landkreis Rostock getötet worden. Wie das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag mitteilte, lag für die Tötung eine Ausnahmegenehmigung des zuständigen Landratsamts vor.

11. April 2020, 14:12 Uhr

Die Fähe wurde in der Nacht zum Samstag mit einem Gewehr erschossen. Da sie sich zuvor mehrfach mit einem Hund gepaart haben soll, habe die erhebliche Gefahr einer Hybridisierung bestanden, hieß es in der Ministeriumsmitteilung. Die Vermischung stelle eine Gefährdung der Art Wolf dar.

«Ich betone, dass die Tötung der Wölfin aus Gründen des Artenschutzes notwendig war, auch wenn es mir leid tut, dass diese Wolfsfähe sterben musste», sagte der Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus (SPD). Mann wolle den natürlichen Bestand der streng geschützten Art Wolf gewährleisten.

Vorherige Versuche, die Wölfin zu fangen und mit einem Sender zu versehen, waren nach Angaben des Ministeriums fehlgeschlagen. Das Tier hielt sich außerhalb der Reichweite eines Betäubungsgewehrs auf. Versuche, die Fähe mit einer Falle zu fangen, waren nicht erfolgreich.