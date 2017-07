Verbände : Wohlfahrtsverband fordert mehr Geld für Hilfsangebote

Der Wohlfahrtsverband Der Paritätische in Mecklenburg-Vorpommern hat erneut an die Landesregierung appelliert, ihre Zuwendungen für die Freie Wohlfahrtspflege deutlich zu erhöhen. Die finanzielle Situation sei nicht länger tragbar, sagte der Vorsitzende des Paritätischen, Friedrich Wilhelm Bluschke, nach Angaben seines Verbandes am Freitag auf der Mitgliederversammlung in Schwerin. Die Forderungen richten sich nun auch an die neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die bisherige Bundesfamilien- und ehemalige Sozialministerin in Schwerin.

Bluschke zufolge sind die Zuwendungen des Landes seit mehreren Jahren eingefroren. Sie sollen auch für die Doppelhaushaltsjahre 2018/19 unverändert bleiben, obwohl die Personal- und Sachkosten kontinuierlich steigen würden. Viele der rund 100 Hilfsangebote des Paritätischen stünden deshalb vor dem Aus. Viele Träger seien nicht mehr in der Lage, die geforderten Eigenmittel aufzubringen.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte zu, für eine verlässliche Finanzierung der Leistungen durch das Land zu sorgen. Das Geld müsse so transparent wie möglich ausgereicht und verteilt werden. «Auch strukturelle Reformen müssen angegangen werden», sagte sie.

Vordringlichstes Thema der nächsten Jahre sei die Sicherung des Fachkräftebedarfs, waren sich Drese und der Paritätische einig. Dazu gehörten die schulgeldfreie Ausbildung, eine bessere Vergütung und flexible Arbeitszeitmodelle in der sozialen Arbeit. Bluschke mahnte: «Wir laufen sehenden Auges ins Unglück, wenn wir nicht endlich sichtbare Fortschritte erreichen.» Er ergänzte die Notwendigkeit besserer Arbeitsbedingungen durch einen vernünftigen Personalschlüssel, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Bereits 2013 habe es auf Initiative des Sozialministeriums, damals noch unter Schwesig, einen Runden Tisch «Pflege MV» gegeben mit dem Hauptthema Fachkräftesicherung. Seine Aktivitäten wurden eingestellt, kritisierte Bluschke.

