Brände : Wohnhaus in Wismar nach Brand unbewohnbar

Ein Mehrfamilienhaus ist in Wismar-Wendorf durch ein Feuer in der Nacht zu Sonntag unbewohnbar geworden. Der 65-jährige Bewohner der Brandwohnung wurde leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 65-Jährige konnte seine Wohnung aus eigener Kraft verlassen, sechs weitere Hausbewohner wurden von den Einsatzkräften unverletzt in Sicherheit gebracht. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Juli 2020, 10:42 Uhr