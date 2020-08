Brände : Wohnmobilbrand lässt Stromleitung reißen: Urlauberin stirbt

Bei einem Unglück mit Feuer und einer Stromleitung auf einem illegalen Campingplatz ist eine Urlauberin aus Bayern ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, war ein Wohnmobil am Montagabend am Malkwitzer See bei Hohen Wangelin (Mecklenburgische Seenplatte) in Brand geraten. Durch das Feuer sei eine darüber hinweg führende Starkstromleitung gerissen und auf das Wohnmobil gefallen. Die 22-jährige Urlauberin wollte den Wohnmobilnutzern helfen, wurde dabei aber von einer gerissenen Stromleitung getroffen und tödlich verletzt.

Avatar_prignitzer von dpa

11. August 2020, 10:08 Uhr