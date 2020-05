Unternehmen : Wohnungsfirma-Chef räumt Fehler bei Vermietung ein

Der Geschäftsführer der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft (Neuwoges), Frank Benischke, hat die Verantwortung für die sogenannte Neubrandenburger Mieten-Affäre übernommen, bleibt aber im Amt. Wie der Aufsichtsratsvorsitzende Toni Jaschinski (Linke) am Freitag sagte, wurde dem 56-Jährigen eine Abmahnung ausgesprochen und er zahlt 21 000 Euro an Schadenersatz an die Firma.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Mai 2020, 12:41 Uhr

Der bisherige CDU-Stadtverbandschef hatte einen Raum im Haus der Kultur und Bildung von Ende 2015 bis Anfang 2020 für CDU-Sitzungen nutzen lassen, wobei Mietzahlungen in Höhe von 1281 Euro ausblieben. «Es war aber kein Vorsatz, sondern ein organisatorischer Fehler bei der Abrechnung», sagte Jaschinski. Das Geld sei bezahlt worden. Für eine Kündigung habe der Aufsichtsrat keinen Grund gesehen.

Die Neuwoges hat mehr als 500 Mitarbeiter und ist einer der größten Wohnungsvermieter im Nordosten. «Es wäre meine Aufgabe als Geschäftsführer gewesen, das sauber einzustielen», räumte Benischke am Freitag ein, der seit 2002 Geschäftsführer ist. Der 56-Jährige hat sein Amt als Stadtchef der CDU im Zuge der Affäre bereits abgegeben. Er werde auch als Aufsichtsratsvorsitzender der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz zurücktreten, kündigte Benischke an.

Der Fehler war durch eine Stadtvertreter-Anfrage zur Vermietung aufgefallen. Weil die Aufarbeitung zu schleppend erschien, hatte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) den Neuwoges-Chef Ende April beurlauben lassen. Dies sei aufgehoben, sagte Jaschinski. Die Staatsanwaltschaft prüft eine Strafanzeige gegen Benischke wegen Untreue. Die Neuwoges ist eine Tochterfirma Neubrandenburgs und verwaltet mehr als 18 000 Wohnungen in und um Neubrandenburg.