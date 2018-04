Wohnen : Wohnungsnot: Mietervereine aus MV treffen sich in Rostock

von dpa

21. April 2018, 01:38 Uhr

Unter dem Eindruck von spürbarer Wohnungsnot in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns treffen sich am Samstag in Rostock die Vertreter von sieben Mietervereinen aus dem Land. Sie vertreten insgesamt rund 17 000 Haushalte. Die Wohnungsnot zeigt sich in den größeren Städten wie Rostock, Neubrandenburg oder Greifswald, aber auch in Bädergemeinden wie Kühlungsborn, Binz oder Zinnowitz. Dies ist stets auch mit steigenden Mieten verbunden. Der Landesverband will in Rostock Politikern wie Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) seine wohnungs- und mietenpolitischen Forderungen erläutern.