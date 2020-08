Wohnungspolitik : Wohnungsverband: Mehr Zuschüsse für hochwertigere Wohnungen

Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) mahnt die Landesregierung in Schwerin, Haushalte mit mittlerem Einkommen stärker bei der staatlichen Wohnungsbauförderung zu berücksichtigen. Damit könnten auch etwas teurere, aber immer noch bezahlbare Wohnungen gebaut werden, für die es angesichts gestiegener Einkommen einen wachsenden Bedarf gebe. «Wir brauchen deshalb einen Mittelweg zwischen sehr günstigen Bestandswohnungen und den teureren frei finanzierten Wohnungen, deren Miete oftmals über zehn Euro pro Quadratmeter liegt», erklärte Verbandsdirektor Andreas Breitner am Mittwoch in Schwerin. Am Donnerstag befasst sich die SPD-Landtagsfraktion in einer Klausur mit dem sozialen Wohnungsbau.

05. August 2020, 19:35 Uhr