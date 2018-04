Tourismus : Woitendorf wird Geschäftsführer des Landestourismusverbandes

Tobias Woitendorf (42) soll Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern werden. Der jetzige Vize-Geschäftsführer und Marketingchef soll im November 2019 an die Spitze nachrücken, wenn der jetzige Geschäftsführer Bernd Fischer in den Ruhestand geht. Dies sagte Verbandspräsident Wolfgang Waldmüller am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten Fachmedien berichtet.

von dpa

11. April 2018, 15:19 Uhr

Vor der Tourismuswirtschaft im Nordosten liegen große Herausforderungen. Im vergangenen Jahr musste die Branche ein leichtes Minus bei den Übernachtungszahlen hinnehmen. In einigen Bereichen ist die Infrastruktur in die Jahre gekommen. Kritik gibt es beispielsweise an den Voraussetzungen für den Radtourismus. Auch wünscht sich das Hinterland mehr Gäste. In diesem Jahr war MV als erstes Bundesland Partnerland der ITB.