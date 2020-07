Wetter : Wolken, Regen und Gewitter zum Wochenstart in MV

In Mecklenburg-Vorpommern startet die Woche mit einem bewölkten Himmel. Zunächst gibt es an der Küste Schauer und vereinzelte Gewitter, die im weiteren Tagesverlauf auch im Landesinneren auftreten. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 21 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. An einzelnen Küstenabschnitten kann es zu starken Windböen kommen und im Binnenland zu stürmischen Böen.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Juli 2020, 06:52 Uhr