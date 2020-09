Wetter : Wolken und immer wieder Regen in Mecklenburg-Vorpommern

Viele Wolken ziehen in den kommenden Tagen über Mecklenburg-Vorpommern. An diesem Donnerstag wechseln sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Sonne und Wolken immer wieder ab. Morgens kann es im Osten des Landes regnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 20 und 22 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt und es kann leicht regnen.

Avatar_prignitzer von dpa

03. September 2020, 06:42 Uhr