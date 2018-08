Landtag : Zahl anhängiger Asylverfahren sinkt

An den Verwaltungsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich ein Rückgang der Asylverfahren ab. Mit Stand Ende März waren an den Gerichten in Schwerin und Greifswald noch 2284 Hauptverfahren und 68 Eilverfahren anhängig. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Zur Jahresmitte 2017 waren es noch 2761 Haupt- und 118 Eilverfahren. Insgesamt schlossen beide Gerichte im Vorjahr 3813 Verfahren ab und damit 741 mehr als im Jahr 2016.

von dpa

08. August 2018, 14:55 Uhr

Allerdings fechten immer mehr abgelehnte Asylbewerber die erstinstanzlichen Entscheidungen der Richter an. So legten im Vorjahr 409 Betroffene beim Oberverwaltungsgericht das Landes Rechtsmittel ein. Das waren sechs Mal mehr als im Jahr davor, als 68 Mal die zweite Instanz in Greifswald angerufen wurde.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Professor Ralph Weber, beklagte eine Überlastung der Verwaltungsgerichte und forderte mehr Richter für eine zügigere Bearbeitung der Fälle. «Im Interesse unserer Bürger müssen diese Verfahren beschleunigt und das Verfahrensrecht in Asylverfahren grundlegend überarbeitet und vereinfacht werden», erklärte Weber weiter.

Die Landesregierung hatte als Reaktion auf die 2015 enorm gestiegene Zahl von Flüchtlingen 13 zusätzliche Richterstellen bewilligt, allerdings befristet.