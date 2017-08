Flüchtlinge : Zahl der Asylverfahren an Verwaltungsgerichten steigt

An den Verwaltungsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der Asylklagen. Im ersten Quartal dieses Jahres gingen nach Angaben des Justizministeriums an den Gerichten in Schwerin und Greifswald 1023 Hauptverfahren und 342 Eilverfahren ein. Mit insgesamt 1365 neuen Verfahren in den ersten drei Monaten ergibt sich damit gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung. Zum Vergleich: Für das gesamte Vorjahr wurden an den Verwaltungsgerichten knapp 2400 neue Haupt- und Eilverfahren gezählt.