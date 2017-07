Ausländer : Zahl der Ausländer in MV 2016 nur noch leicht gestiegen

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Ausländer hat nach einem sprunghaften Anstieg 2015 im vergangenen Jahr nur noch leicht zugenommen. Am Stichtag 31. Dezember 2016 waren im Nordosten 68 955 Ausländer gemeldet, knapp 4000 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Amt des Landes am Dienstag in Schwerin unter Berufung auf das Ausländerzentralregister mitteilte.