Arbeit : Zahl der Erwerbstätigen gestiegen in MV 2019

Avatar_prignitzer von dpa

29. Januar 2020, 15:17 Uhr

Die Zahl der Erwerbstätigen ist im vergangenen Jahr im Nordosten gestiegen. Durchschnittlich 758 900 Menschen hatten 2019 ihren Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern, wie das Statistisches Landesamt am Mittwoch mitteilte. Das sind 3100 mehr als noch 2018. Demnach stieg die Zahl im sechsten Jahr in Folge. Bundesweit waren den Angaben zufolge 45 256 000 Menschen erwerbstätig, rund 400 000 mehr als noch 2018. Als erwerbstätig gelten Selbstständige, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und geringfügig Beschäftigte.