Gesundheit : Zahl der Gewebespenden in MV und Brandenburg gestiegen

erstellt am 06.Jan.2018 | 09:14 Uhr

Die Zahl der Gewebespenden in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ist 2017 um fast 50 Prozent gestiegen. Wie die Gesellschaft für Transplantationsmedizin Mecklenburg-Vorpommern (GTM-V) in Rostock berichtete, gingen im vergangenen Jahr 2233 Spendermeldungen aus den Kliniken des Netzwerkes in beiden Bundesländern ein. Mit den hergestellten Transplantaten sei mehr als 2000 Patienten geholfen worden. Bei dem Gewebe, das ausschließlich Toten entnommen werde, handele es sich hauptsächlich um Augenhornhäute. Darüber hinaus habe die GTM-V 202 Herzklappen und Blutgefäße für kardiologische Patienten entnommen.