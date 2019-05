Kriminalität : Zahlreiche Autos zerkratzt: Zeugen mit Messer bedroht

von dpa

25. Mai 2019, 08:52 Uhr

Ein Mann soll in Malchin zahlreiche Autos zerkratzt und anschließend Zeugen mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Donnerstag und am Freitag in einer Straße in dem Ort insgesamt 25 Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Am Freitag sollen dann zwei Besitzer von beschädigten Autos einen 36-jährigen Mann gefragt haben, ob er ein Zeuge der Tat gewesen sei. Dieser zog darauf ein Messer und forderte die Autobesitzer auf, sich zu «verpissen». Die Polizei konnte ihn später stellen. Ob er auch die Fahrzeuge verkratzt hat, war zunächst unklar.