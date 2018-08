Unwetter : Zahlreiche Einsätze durch Unwetter

von dpa

10. August 2018, 08:05 Uhr

Unwetter haben zahlreiche Einsätze im Landkreis Rostock ausgelöst. Bis tief in die Nacht zum Freitag hinein kümmerte sich die Feuerwehr um umgestürzte Bäume oder umgeknickte Strom- und Telefonmasten. Verletzt wurde dabei niemand, wie ein Sprecher der Stadt Rostock sagte. In Sarmsdorf (Landkreis Rostock) löste vermutlich ein Blitzeinschlag ein Feuer in einer Scheune aus. Das Gebäude brannte komplett ab. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle.