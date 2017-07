Musik : Zappa-Sohn lockt als Stargast Besucher zur 28. Zappanale

Insgesamt 16 internationale Bands werden am Rande der Galopprennbahn in Bad Doberan vom 14. bis 17. Juli auftreten. Das Konzert von Dweezil Zappa ist seit 2007 das erste in Deutschland. Jahrelang hatte ein Rechtsstreit in der Zappa-Familie Auftritte verhindert. Wie in den Vorjahren startet das Festival bereits am Mittwoch (12. Juli) mit drei Ausstellungen und einer «WarmUp Party» (13. Juli) im Kunsthof von Bad Doberan.

Zappanale

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 13:05 Uhr