Musik : Zappa-Sohn Stargast bei 28. Zappanale in Bad Doberan

Der 47 Jahre alte Sohn von Frank Zappa, Dweezil, ist Stargast und Hauptattraktion der 28. Ausgabe des Rock-Festivals Zappanale Mitte Juli in Bad Doberan. Damit gehe für die Organisatoren und die Fans ein langgehegter Wunsch in Erfüllung, sagte Zappanale-Sprecher Thomas Weller der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Jahren habe Dweezil wegen eines Rechtsstreits zwischen dem Zappa Family Trust und dem Veranstalter nicht in Doberan gastieren können. Nun könne aber «der einzige direkte musikalische Erbe» von Frank Zappa endlich auftreten. Bei der Zappanale spielten bislang Zappas Geschwister Patrice «Candy» und Bob sowie sein Neffe Stanley Jason. Das Festival geht in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juli über die Bühne.

Zappanale

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 05:58 Uhr