Medien : ZDF dreht neue «Stralsund»-Krimis mit Katharina Wackernagel

Avatar_prignitzer von dpa

03. März 2020, 16:18 Uhr

Das ZDF dreht seit Dienstag zwei neue «Stralsund»-Krimis hauptsächlich in der Hansestadt. Die Arbeitstitel der Fernsehfilme um Kommissarin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) lauten «Das Manifest» und «Medusas Tod», wie das ZDF mitteilte. Gedreht wird demnach bis zum 8. Mai, die Sendetermine stehen noch nicht fest. In «Das Manifest» wird ein Wirtschaftsanwalt in seiner Villa auf Rügen erschossen. Die Ermittler beleuchten die Vergangenheit des Mannes, der in den 1990er Jahren mit der Abwicklung der Volkswerft beauftragt war. In «Medusas Tod» wird eine verbrannte Leiche im Stralsunder Wald aufgefunden. Die Ermittlungen führen zu brisanten Akten der Wendezeit.