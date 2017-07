Kriminalität : Zehn Jahre nach Ermordung: Keine Spur vom Täter

Sofern er noch lebt, läuft der Mörder von Christin M. aus Kröpelin seit zehn Jahren frei herum. Am 18. Juli 2007 wurden die 36-jährige Krankenschwester und ihr damals fünfjähriger Sohn von einem Unbekannten im Wald überfallen. Die Frau wurde durch Schläge mit einem Ast so schwer verletzt, dass sie am folgenden Tag starb. Ihr Sohn überlebte schwer verletzt, der Fahrradhelm rettete ihm das Leben. Eine der intensivsten Fahndungen in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommern samt eines DNA-Massentests bei mehr 6500 Männern zwischen 18 und 45 Jahren und einem Beitrag in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY - ungelöst» blieb ergebnislos. Doch der Fall ist nicht zu den Akten gelegt, die Polizei ermittelt weiter.

Sendung Aktenzeichen XY vom 15.11.2007 auf Youtube

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 05:55 Uhr