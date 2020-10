Gesundheit : Zehn neue Corona-Infektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Serie mit vergleichsweise hohen Infektionszahlen mit dem Sars-CoV-2-Virus am Dienstag nicht fortgesetzt. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, wurden seit Montagnachmittag zehn neue Infektionen registriert. Je drei Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Rostock, je zwei in Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Rostock.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Oktober 2020, 16:32 Uhr