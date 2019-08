Gesellschaft : Zehn Projekte aus MV für Deutschen Ehrenamtspreis nominiert

von dpa

07. August 2019, 15:45 Uhr

Unter den Nominierten für den Deutschen Ehrenamtspreis sind auch zehn Projekte aus Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt seien 617 Initiativen im Rennen, teilte das Büro des Deutschen Engagementpreises am Mittwoch in Berlin mit. Vorgeschlagen wurden sie von 210 Ausrichtern von Preisen für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Zu den Nominierten aus Mecklenburg-Vorpommern gehören unter anderem das Projekt «Qube» aus Greifswald, das Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit gegen Homophobie leistet, sowie die Tiertafel Rostock, die mittellose Haustierbesitzer unterstützt. Auch das Projekt «Rette sich wer's kann - Schwimmen lernen im Kindergarten» des DRK-Landesverbands ist dabei.