Brauchtum : Zehntausende Besucher bei Wallensteintagen in Stralsund

Mit einer positiven Bilanz sind am Sonntag die Wallensteintage in Stralsund zu Ende gegangen. Mehrere Zehntausend Menschen seien zu dem Fest gekommen, mit dem an die Belagerung der Hansestadt durch den legendären Feldherren Albrecht von Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg erinnert wird, sagte Veranstalterin Iris Stottmeister. Sogar das Wetter habe zumeist mitgespielt. Vier Tage lang war die Stadt unter anderem durch ein Landsknechtlager und einen mittelalterlichen Markt mit Händlern und Schaustellern geprägt. Ein Pestzug erinnerte am Freitagabend an die Seuche, die 1629 in Stralsund wütete und der die Hälfte der Bevölkerung zum Opfer fiel.

Programm

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 17:38 Uhr