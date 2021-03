Unfälle : Zeitumstellung: Höheres Wildunfallrisiko

Nach der Zeitumstellung am Wochenende ist die Wildunfallgefahr auf den Straßen wieder gestiegen.

Ludwigslust | Darauf hat die Polizei im Kreis Ludwigslust-Parchim am Dienstag besonders hingewiesen. Weil die Uhren eine Stunde vorgestellt wurden, fahren viele Berufspendler morgens wieder bei Dunkelheit oder in der Dämmerungsphase los, wenn Hirsche, Rehe, Wildschweine oder auch Wölfe auf Futtersuche sind. So wurde am Montag ein 21-jähriger Autofahrer bei Karow...

