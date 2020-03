Gesundheit : Zeitung: Husky-Rennen findet mit strengen Auflagen statt

Das Schlittenhunderennen Baltic Lights auf Usedom kann einem Zeitungsbericht zufolge trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stattfinden. Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken sagte der «Ostsee-Zeitung» am Donnerstagabend, dass strengste Sicherheitsauflagen gelten werden. So werde es an jedem Eingang eine Überprüfung der Zuschauer geben. «Sie müssen unter anderem angeben, ob sie aus einem Hochrisikogebiet kommen», sagte sie der Zeitung.

Avatar_prignitzer von dpa

05. März 2020, 21:09 Uhr

Jeder Besucher müsse Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlegen, um eine mögliche Nachverfolgung zu gewährleisten. Außerdem soll es Möglichkeiten geben, sich an Eingängen und Toiletten die Hände zu desinfizieren.

Die Veranstalter des Schlittenhunderennens mit Prominenten aus Musik, Fernsehen, Showgeschäft und Sport rechneten mit bis zu 60 000 Besuchern. Es soll Freitag mit Trainingsläufen starten, am Sonntag sollen die Teams zum Wettkampf antreten.