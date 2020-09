Regierung : Zeitung: Schwesig will einheitliche Regelung für Rückkehrer

Vor dem Gipfel der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für bundesweit einheitliche Regelungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ausgesprochen. «Ich würde mir beispielsweise wünschen, dass die Bundesregierung endlich durchsetzt, dass Reisende nach der Rückkehr aus Risikogebieten überall in Deutschland verpflichtend in Quarantäne gehen müssen, so wie das in Mecklenburg-Vorpommern schon geregelt ist», sagte Schwesig dem in Neubrandenburg erscheinenden «Nordkurier».

28. September 2020, 19:20 Uhr