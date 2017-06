Kriminalität : Zeuge stoppt jugendliche Lkw-Diebe auf Usedom

Ein aufmerksamer Autofahrer hat auf der Insel Usedom einen Lkw-Diebstahl durch zwei Jugendliche auffliegen lassen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, kam dem Mann das Fahrzeug bekannt vor, das ihm am Dienstagabend auf der Bundesstraße 110 bei der Stadt Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entgegenkam. Der Autofahrer verfolgte das Fahrzeug und rief den Eigentümer und die Polizei zu Hilfe. Beim Versuch, zu wenden und weiter zu fliehen, setzte der 16-jährige Lkw-Dieb das Fahrzeug in einen Graben. Der Autofahrer und der hinzugeeilte Lkw-Besitzer hielten ihn fest und übergaben ihn der Polizei, sein Komplize konnte zu Fuß fliehen.