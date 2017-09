Kriminalität : Zeugen für Brandstiftung in Wismar gesucht

Unbekannte haben in Wismar mehrere Papiercontainer angezündet. Im Stadtteil Wendorf brannten am Dienstagabend zwei Behälter in verschiedenen Straßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anwohner bemerkten demnach die Flammen und brachten ihre Autos in Sicherheit. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 05:57 Uhr