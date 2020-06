Fußball : Ziel Aufstieg: Hansa Rostock strebt vierten Sieg in Folge an

Mit dem vierten Sieg in Serie will der FC Hansa Rostock auf die direkten Aufstiegsplätze der 3. Fußball-Liga stürmen. «Das ist ein wichtiges Spiel. Da wollen wir nachlegen», sagte Trainer Jens Härtel vor der Partie am heutigen Mittwochabend gegen den als Absteiger feststehenden FC Carl Zeiss Jena.

Avatar_prignitzer von dpa

17. Juni 2020, 03:56 Uhr

Härtel kann gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten die Spieler auf den Rasen des Ostseestadions schicken, die mit der Erfolgsserie in den vergangenen Wochen die Hoffnungen an der Küste auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga genährt haben. Vom Stammpersonal fehlt neben dem seit Monaten verletzten Nik Omladic voraussichtlich lediglich Nikolas Nartey. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Mittelfeldspieler hat seine Oberschenkelverletzung, die ihn bereits seit zehn Tagen zum Pausieren zwingt, noch nicht auskuriert.