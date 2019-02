Kriminalität : Zigarettenschmuggel auf der A11: 2800 Euro Steuerschaden

von dpa

25. Februar 2019

Rund 280 unversteuerte Zigarettenstangen haben Polizisten bei der Kontrolle eines Busses auf der Autobahn 11 sichergestellt. Die Zigaretten seien am Sonntag in dem von Polen nach Berlin fahrenden Linienbus beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die auf vier Koffer verteilten Zigaretten hätten einem 23-Jährigen zugeordnet werden können. Gegen ihn werde nun strafrechtlich ermittelt. Der Steuerschaden betrage 2800 Euro.