Kriminalität : Zoll hebt Sprengstofflabor in Keller aus

Zöllner haben ein Sprengstofflabor ausgehoben, das ein 25-Jähriger im Keller eines Mehrfamilienhauses in Neustrelitz eingerichtet hatte. Dort lagerten 40 Kilogramm illegale Böller und mehr als 25 Kilogramm Chemikalien in flüssiger und pulverisierter Form, wie das Zollfahndungsamt Hamburg am Donnerstag mitteilte. Aus den Chemikalien lasse sich Sprengstoff herstellen.