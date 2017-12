Jahreswechsel : Zoll: Mehr illegale Böller beschlagnahmt

Die Frankfurter Zöllner haben an der deutsch-polnischen Grenze in diesem Jahr deutlich mehr illegale Böller beschlagnahmt als 2016. «Die abschließenden Zahlen liegen natürlich noch nicht vor», sagte Sven Brenner, Chef des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder), der «Berliner Zeitung» (Mittwoch). «Aber im gesamten vergangenen Jahr waren es 9,5 Tonnen im Bereich unseres Hauptzollamtes. Die Zahl hat sich in diesem Jahr schon jetzt nahezu verdoppelt.» Brenner sagte, es habe nicht mehr Kontrollen gegeben - aber sechs Großfunde mit jeweils mehr als einer Tonne, die meist in Kleintransportern illegal eingeführt wurden.