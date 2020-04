Gesundheit : Zoo und Stadtbibliothek in Stralsund öffnen

Avatar_prignitzer von dpa

17. April 2020, 22:50 Uhr

Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie öffnet der Stralsunder Zoo ab Montag seinen Außenbereich wieder für Besucher. Im Laufe der Woche solle dann auch die Stadtbibliothek unter Einschränkungen den Betrieb wieder aufnehmen, teilte die Stadt Stralsund am Freitag mit. Beim Zoorundgang sind demnach Verhaltensregeln zu beachten. Über diese werde vor Ort informiert, hieß es. Die Gebäude und die Gastronomie auf dem Zoogelände bleiben weiterhin geschlossen. Über die Details der Bibliotheksöffnung will die Stadt in den kommenden Tagen informieren.