Tiere : Zoo will Rote Pandas zeigen: Konsulin erste Ehrenpatin

Der Tierpark Ueckermünde in Vorpommern will seine Zusammenarbeit mit dem Zoo im polnischen Danzig (Gdansk) ausbauen. «Wir hoffen darauf, dass wir im nächsten Jahr Rote Pandas von dort bekommen», sagte Tierparksprecherin Agata Furmann am Montag in Ueckermünde. Der Danziger Zoo habe eine Zucht dieser seltenen Tiere aus Asien. Dies sei ein Projekt, das mit Hilfe der ersten Ehrenpatin des Ueckermünder Tierparks - der Generalkonsulin Cornelia Pieper - umgesetzt werden soll. Die 61-Jährige Pieper ist deutsche Generalkonsulin in Danzig und nahm die Ehrung am Montag in Ueckermünde entgegen.

Avatar_prignitzer von dpa

17. August 2020, 19:15 Uhr