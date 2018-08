Unfälle : Zu hoch für den «Drive-In»: Wohnmobil kracht gegen Dach

von dpa

12. August 2018, 15:25 Uhr

20 000 Euro für den Besuch eines Burger-Ladens: Urlauber aus Pinneberg haben am Sonntag offenbar die Höhe ihres Wohnmobils unterschätzt. Das Fahrzeug krachte in einem «Drive-In» eines Schnell-Restaurants in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gegen den Dachvorbau des Restaurants, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. Trotz der Beschädigungen am Dach des Wagens sei das Wohnmobil noch fahrbereit gewesen. Auch der «Drive-In» konnte nach dem Unfall wieder befahren werden.