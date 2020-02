Wetter : Zu leicht: Orkan weht Dixi-Klos auf Straßen in Mecklenburg

Avatar_prignitzer von dpa

09. Februar 2020, 20:00 Uhr

Der kräftige Sturm hat einigen Feuerwehren und Firmen in Mecklenburg am Sonntag auch ungewöhnliche Einsätze beschert. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, versperrten mehrere Dixi-Klos in Rostock, unter anderem im Stadtteil Lichtenhagen, und in Rehna bei Schwerin die Straßen. Die Plastik-WC waren trotz der rechtzeitigen Warnungen vor dem Orkantief «Sabine» nicht schwer genug oder zu wenig verankert und wurden weggeweht. «Da bekommt die Bezeichnung «Toi,toi,toi», die man auf solchen Mobilklos sieht, gleich eine ganz andere Bedeutung», meinte die Polizeisprecherin.