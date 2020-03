Polizei : Zufall führt Polizei zu Waffensammler: Ermittlungen

Durch einen Zufall hat die Polizei die Waffensammlung eines 62-jährigen Mannes in einem Dorf bei Neubrandenburg entdeckt. Bei dem Einsatz am Samstag wurden 50 Waffen und Waffenteile gesichert, wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte. Darunter sind eine Maschinenpistole und zwei Sturmgewehre. Da noch nicht klar ist, ob die Schusswaffen samt Patronen noch funktionsfähig sind, werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz ermittelt.

Avatar_prignitzer von dpa

02. März 2020, 17:09 Uhr

Spezialisten untersuchen die Gegenstände nun. Der Mann hätte eine Bescheinigung haben müssen, auch wenn die Waffen nicht mehr benutzbar sein sollten, wie die Sprecherin sagte. Es gebe bisher keine Hinweise, dass der Besitzer der Reichsbürgerszene oder einer anderen Vereinigung, die den Staat ablehnt, angehört.

Die Beamten waren eigentlich wegen einer angeblichen Schlägerei gerufen worden, was sich aber als Fehlalarm herausgestellt hatte. Dann sah die Polizei ein Sturmgewehr bei dem Mann und durchsuchte später die Wohnung.