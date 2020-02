Wetter : Zugausfälle in MV am Montagmorgen wegen Orkan «Sabine»

Orkantief «Sabine» sorgt für Behinderungen bei der Bahn in Mecklenburg-Vorpommern. Pendler müssen am Montagmorgen mit einigen Zugausfällen rechnen, wie die Bahn am Sonntag auf ihrer Internetseite bekanntgab. Auf den Strecken R4 Stettin-Neubrandenburg-Lübeck, R11 Wismar-Rostock-Tessin und R12 Rostock-Graal Müritz entfallen demnach die ersten Züge zu Betriebsbeginn ersatzlos «wegen des Verdachts auf Unwetterschäden durch umgestürzte Bäume».

Avatar_prignitzer von dpa

09. Februar 2020, 17:32 Uhr

Am Sonntagnachmittag musste bereits die Strecke Hamburg-Schwerin-Rostock infolge von «Sabine» bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kurzzeitig gesperrt werden, wie die Bahn auf Twitter meldete. Wenig später war sie demnach wieder eingleisig befahrbar. Es kam zu Verspätungen.