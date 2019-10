Gesellschaft : Zum Weltmädchentag leuchten Wahrzeichen in Pink

Avatar_prignitzer von dpa

11. Oktober 2019, 01:00 Uhr

Zum Weltmädchentag leuchten heute wieder Rathäuser, Fernsehtürme und andere Wahrzeichen weltweit in Pink. Mit der Illuminierung will die Kinderhilfsorganisation Plan International darauf aufmerksam machen, dass Mädchen in den meisten Teilen dieser Welt noch lange nicht die gleichen Chancen haben wie Jungen. Auch im Norden werden wieder zahlreiche Gebäude angestrahlt, darunter das Rathaus Altona, das Holthusenbad und die Kirche St. Petri in Hamburg, das Holstentor, das Buddenbrookhaus und das Hansemuseum in Lübeck, das Rathaus in Kappeln, die Drostei in Pinneberg und das Schloss in Schwerin.