Bildung : Zusätzliche Deutschstunde in den ersten zwei Schuljahren

Schwerin (dpa/mv) - Vom kommenden Schuljahr an erhalten Grundschüler der Jahrgangsstufe 1 und 2 eine weitere Stunde Deutschunterricht. Damit würden insgesamt 13 bis 15 Deutschstunden zur Verfügung stehen, im laufenden Schuljahr seien es 12 bis 14 Stunden, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Montag. «Sicheres Schreiben und Lesen gehört zu den wichtigen Kompetenzen, die Schüler in der Schule überhaupt erwerben.» Mit dem Mindestwortschatz an Grundschulen stehe Lehrern eine verbindliche Basis zur Verfügung, welche Wörter Schüler beherrschen müssen.