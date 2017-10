Parteien : Zwei Abgeordnete haben Nordost-AfD verlassen

Im Zuge des offenen Richtungsstreits in der AfD Mecklenburg-Vorpommerns hat es zwei Parteiaustritte gegeben. Christel Weißig von der Bürger-für-Mecklenburg-Vorpommern-Fraktion habe am Samstag die AfD verlassen, teilte ein Fraktionssprecher am Sonntag mit. In einer von ihm verbreiteten Erklärung von Weißig hieß es, sie wolle «nicht mehr als bürgerliches Feigenblatt» herhalten.