Bau : Zwei Bahnlinien in MV sollen ausgebaut werden

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat zahlreiche Bahnprojekte im Bundesverkehrswegeplan 2030 in die Top-Kategorie mit einer gesicherten Finanzierung hochgestuft, darunter auch mehrere im Nordosten. Das geht aus einer Liste hervor, die der CSU-Politiker am Dienstagvormittag in Berlin vorstellte.

von dpa

06. November 2018, 11:27 Uhr

Das größte Vorhaben ist demnach der Ausbau der Strecke zwischen Stralsund über Greifswald und Anklam nach Berlin. Sie soll für Geschwindigkeiten bis 160 Stundenkilometer ausgebaut werden. Die Fahrtzeit zwischen Stralsund und Berlin soll sich dadurch auf 2:38 Stunden verkürzen. Derzeit sind es gut 35 Minuten mehr. Dafür sind der Liste zufolge 795 Millionen Euro eingeplant.

Das zweite Projekt betrifft die Strecke zwischen Schwerin über Bad Kleinen und Grevesmühlen nach Lübeck, die für 133 Millionen Euro ausgebaut werden soll. Was konkret geplant ist, ging aus der Liste nicht hervor. Das Bundesverkehrsministerium war für Nachfragen zunächst nicht zu erreichen.

Hinzu sollen noch eine Reihe von Überholanlagen für 740 Meter lange Güterzüge kommen, die meisten davon auf der Strecke zwischen Berlin und dem Rostocker Überseehafen.

Im vor zwei Jahren verabschiedeten Verkehrswegeplan 2030 waren neben den dringendsten Bauprojekten auch Vorhaben der Kategorie «potenzieller Bedarf» aufgenommen worden. Nach einer bestandenen Wirtschaftlichkeitsprüfung wurden einige von ihnen nun in die Top-Kategorie «vordringlicher Bedarf» hochgestuft, darunter auch die beiden Projekte in MV. Die Prüfung nicht bestanden hat dagegen der Ausbau der Strecke zwischen Stralsund über Neubrandenburg und Neustrelitz nach Berlin. Das Projekt werde nicht weiter verfolgt.